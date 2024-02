Ferrari, "Lewis Hamilton ha firmato": cosa cambia per Leclerc

01 febbraio 2024 a

Lewis Hamilton ha firmato con la Ferrari. La bomba anticipata dal magazine Autosport è destinata a terremotare il Mondiale di Formula 1. L'inglese lascerà la Mercedes e nel 2025 approderà a Maranello. Il sette volte campione del mondo aveva firmato lo scorso anno un contratto biennale con la Mercedes ma sempre secondo il magazine la seconda stagione, quella del 2025, potrebbe essere solo un'opzione. Una clausola potrebbe quindi consentire al campione inglese di svincolarsi e unirsi alla Rossa.

Il Cavallino formerà così una coppia di piloti stratosferica: accanto a Hamilton resterà infatti Charles Leclerc, con il ruolo di prima guida da conquistare in pista, mentre a questo punto è praticamente certo il divorzio con lo spagnolo Carlos Sainz. Il figlio d'arte deve ancora rinnovare il contratto in scadenza alla fine della stagione 2024, mentre il monegasco Leclerc ha già sottoscritto il prolungamento dell'accordo per altri cinque anni.

Le indiscrezioni di Sky, Autosport e Corriere della Sera sono ancora in attesa di conferme, ma che il corteggiamento della Rossa a Hamilton durato anni sia vicinissimo al più clamoroso lieto fine lo attesta anche un altro rumor proveniente dalla Mercedes. Secondo il Telegraph la scuderia ha diramato un annuncio interno, con tutti convocati per un briefing di squadra alle 14 con il team principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison.

Hamilton ha appena firmato un nuovo contratto biennale con la Mercedes, ma il secondo anno come detto sarebbe facoltativo. Non vince una gara da due stagioni, da quando in pratica Max Verstappen gli negò l'ottavo titolo, quello del record, nel 2021 nelle circostanze controverse all'ultima gara che tutti ricordano. Karun Chandhok, di Sky F1, ha commentato: "Sarebbe il più grande shock del mercato piloti da quando... Lewis ha lasciato la McLaren per la Mercedes. Pensavo che Lewis avrebbe concluso la sua carriera in Mercedes, ma la possibilità di divertirsi con la Rossa potrebbe averlo attirato". E raggiungere il record con la Rossa che non vince un mondiale piloti dal 2007 (con Kimi Raikkonen, dopo il dominio di Michael Schumacher) sarebbe ancora più leggendario.

Altro indizio proprio la situazione contrattauale di Sainz: libero a fine stagione, con le trattative per il rinnovo in stallo a meno di quindici giorni dalla presentazione della monoposto (13 febbraio), la SF-24, la prima interamente progettata sotto la guida di Fred Vasseur. Fino a dicembre il prolungamento sembrava una formalità, poi le cose si sono complicate e senza una ragione apparente. Lo spagnolo si è dimostrato affidabile e veloce, è stato l'unico a interrompere il ciclo Red Bull nel 2023 vincendo il Gp di Singapore, e con Leclerc ha lavorato in armonia nonostante l'accesa competizione. Se cambio sarà, insomma, sarà solo per un campione assoluto. Come Lewis.