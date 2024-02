Jannik Sinner? Le conseguenze sui siti a luci rosse: ecco cosa sta succedendo

01 febbraio 2024 a

L'effetto-Jannik Sinner travolge anche i siti per adulti. In particolare su Pornhub le ricerche a tema tennis hanno subìto un’impennata (226 per cento) immediatamente dopo la vittoria del 22enne altoatesino agli Australian Open. Stando alle cifre riportate dall’Adnkronos, al primo posto della classifica c’è proprio "tennista". Segue "allenatore di tennis", "gonnellino da tennis", e "giocatrice di tennis".

Una crescita simile si è verificata in Australia. Là dove si è giocata la competizione sportiva, le ricerche relative al tennis sono salite addirittura del +2.689 per cento il 21 gennaio quando, una settimana prima della finale giocata con Medvedev, Sinner aveva vinto al Margaret Court Arena contro Khachanov. Intanto per il campione è un momento d'oro: prima la Davis riportata in Italia dopo 47 anni, poi il primo titolo Slam messo in bacheca. Non a caso i bookmaker lo danno come possibile portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane è quotato a 3,50, leggermente superiore alla conquista della medaglia d’oro, offerta a 3,25.

Al momento l'unica certezza è il "no" a Sanremo. Dopo l'appello di Amadeus, il giovane ha voluto ribadire di non essere interessato a partecipare alla kermesse musicale. "Farò il tifo da casa, è un bellissimo evento ma non posso fermarmi. Nei giorni del Festival io sarò in campo a prepararmi per i prossimi obiettivi", sono state le sue parole mentre il conduttore di Rai 1 le ha provate tutte per fargli cambiare idea. Fino a quando non ha potuto che concludere così: "Spiace se non vieni, ma tifiamo lo stesso per te".