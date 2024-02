Jannik Sinner, Biasin e il segreto del fenomeno: "Non solo questione di braccio"

Fabrizio Biasin 01 febbraio 2024 a

Due passaggi della conferenza di Jannik Sinner, 22 anni. Il primo: «Ai ragazzi dico di stare attenti. I social ti fanno vedere altro: magari sto male, piango, ma posto sui social una foto felice. Il messaggio è sbagliato. Io sto tanto lontano dai social: ho tanto rispetto, provo a usarli molto molto poco, anche se a volte devo controllare io delle cose. Ma sto vivendo felice, anzi sto vivendo meglio senza social. Per questo continuerò così».

Il secondo: «È successa una tragedia a Sesto, un incidente con tre morti, una madre e due figli molto giovani. Non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile. Ora il papà sta seguendo l’altro figlio in ospedale, non era assolutamente il caso di festeggiare».

Potete pensare due cose. 1) Si è preparato le risposte, furbacchione. 2) È fatto così, “ci arriva”, è forte grazie al suo braccio ma anche per come è fatto. Noi scegliamo la 2).