Lewis Hamilton in Ferrari, ci siamo: 2025? "No, subito": indiscrezioni clamorose

La clamorosa voce anticipata dal Corriere della Sera sta diventando realtà: Lewis Hamilton in Ferrari. Il sette volte campione del mondo pronto ad approdare a Maranello e a vestire il rosso nel 2025. Ma non è tutto: non si esclude infatti - lo riferisce la Gazzetta dello Spor - che il colpo possa essere anticipato di una stagione, dunque in Ferrari già tra poche settimane. Una circostanza doppiamente clamorosa ma, per certi versi, comprensibile: come gestire una intera stagione sapendo dell'approdo di Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, due team rivali e il cui confronto è direttissimo?

L'ufficialità dell'arrivo di Hamilton a Maranello potrebbe arrivare in giornata. Nel caso, il britannico, 39 anni, prenderebbe il sedile di Carlos Sainz, a partire dal 2025 (o anche prima, come detto). Insomma, Hamilton andrebbe a costituire un clamoroso dream-team insieme a Charles Leclerc, fresco di un sontuoso rinnovo di contratto con il Cavallino. La notizia del passaggio in rosso, dopo l'anticipazione del Corsera, è stata confermata da Sky Sport Uk, che la ha data sostanzialmente per certa. Quindi Autosport, che riferisce di "trattative molto avanzate". Hamilton è legato da un biennale alla Mercedes, con una clausola che gli permetterebbe di uscire al termine dell'anno prossimo. Il sogno di Lewis, dichiarato da sempre, è quello di vincere un titolo sulla Ferrari. Sarebbe l'ottavo, il che lo porrebbe nella posizione di pilota più titolato di sempre, davanti a Micheal Schumacher, con il quale ad oggi condivide il record di sette corone.

D'altronde, il feeling tra Lewis e la Ferrari è tanto e lo è da anni. In molte occasioni si è parlato di un suo arrivo in rosso, che non è però mai diventato realtà. Ora, potrebbe essere il grande giorno, il momento che, in fondo, tutti i piloti del Cavallino attendevano da sempre. Anche perché in ogni caso il tempo (di Lewis) stringe: nato il 7 gennaio 1985, per ovvie ragioni anagrafiche non ha davanti a sé molte stagioni in pista, anche se quanto sta facendo Fernando Alonso sulla Aston Martin apre il campo ad altre considerazioni.

Hamilton esordisce nel 2007 in Formula 1 con la McLaren, voluto da Ron Dannis. Esordio al fianco di Fernando Alonso. Nel secondo anno in F1, nel 2008, il primo titolo di Campione del Mondo, battendo per pochissimi punti Felipe Massa. Dopo sei stagioni in McLaren, Hamilton passa in Mercedes: dopo una lunga attesa il tripudio, con sei dei suoi titoli iridati (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). In carriera ha disputato 332 Gran premi, ha all'attivo 104 Pole position 103 vittore in gara. Semplicemente una leggenda.