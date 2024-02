Lewis Hamilton in Ferrari, la conferma definitiva in questa pubblicità (di 2 giorni fa)

01 febbraio 2024 a

Uno dei più clamorosi affari del mercato-piloti di Formula 1, il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, era già stato anticipato da uno sponsor della Rossa un paio di giorni fa?

Il sospetto è legittimo. Oggi varie fonti danno per quasi fatto l'accordo tra il 39enne 7 volte campione del mondo e la Rossa. Da capire se il pilota britannico passerà a Maranello nel 2025 o se, incredibilmente, lascerà la Mercedes già tra poche settimane, prima del via del Mondiale 2024. Lewis prenderà il posto di Carlos Sainz e si affiancherà al monegasco Charles Leclerc per una accoppiata "mostruosa", la cui chimica nei box sarà tutta da verificare.

"LEWIS HAMILTON FIRMA CON LA FERRARI". Terremoto-Rossa: cosa cambia per Leclerc

Due giorni fa però il profilo social americano della Peroni aveva diffuso una foto e un post: "Per celebrare la nuova partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0,0% e la Scuderia Ferrari, dedicheremo la nostra bottiglia ai fan più appassionati del mondo dello sport". Nella foto a corredo, una bottiglia di birra, un badge dell'autodromo di Monza, un cappellino con il Cavallino rampante, un paio di cuffie tecniche, una bandierina a scacchi e un modellino d'epoca della Ferrari. Numero? Il 44, che tutti gli appassionati di F1 sanno essere "il" numero proprio di Hamilton, che ha scelto per la sua vettura anche da campione del mondo con McLaren prima e Mercedes poi al posto del tradizionale "1".

A Mattia Barzaghi che lo fa notare su X, parlando di "annuncio anticipato da Peroni", un utente fa notare che "per dovere di cronaca, quel modellino rappresenta la Ferrari 625 con cui Trintignant vinse il Gp di Monaco nel 1955, prima vittoria ufficiale della rossa tra le vie del Principato". Ma ai tifosi della Rossa piace pensare sia stata, in realtà, la prima tessera di un mosaico favoloso, quello che potrebbe portare la Ferrari di nuovo in cima al mondiale piloti per la prima volta dall'ultima, nell'ormai lontanissimo 2007.