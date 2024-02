Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025: è ufficiale, svolta nel vertice a porte chiuse

01 febbraio 2024 a

Ora è ufficiale: Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari dal 2025. Un sogno che si realizza. Dopo le voci che si sono susseguite in questa lunga giornata, è arrivata l'ufficialità dalla casa di Maranello. Hamilton, sette volte campione del mondo (record che condivide con Michael Schumacher), arriverà sulla rossa al posto di Carlos Sainz nel 2025. Intanto si sarebbe conclusa in una decina di minuti la riunione indetta dalla Mercedes nel quartier generale di Brackley

Il team principal Toto Wolff avrebbe comunicato ai partecipanti il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dalla stagione 2025, come riporta Sky Sport Uk. E sull'arrivo del britannico in Ferrari si è espresso Ralf Schmacher, ex pilota e fratello di Michael: "Non l'ha fatto per imitare Michael. Penso che possa essere la scelta giusta per Lewis - ha detto Ralf, a Sky Uk - Ci sono tanti piloti che vorrebbero guidare una Ferrari prima di terminare la carriera e lui è uno di quelli". Decisiva, secondo il più giovane fratello Schumacher, il ruolo di Vasseur a Maranello: "Senza dubbio è stato un fattore chiave nella sua scelta. Non ho ancora parlato con Lewis, ma non credo che lo faccia perché lo ha fatto Michael. Penso l'abbia fatto per tutto quello che la Ferrari rappresenta nella storia della Formula 1, per vincere un altro titolo".

E anche Hamilton ha confermato il passaggio in Ferrari a fine 2024: "“Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l'incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento, uno da ricordare”.