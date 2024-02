Jannik Sinner, la rivelazione su Berrettini che commuove l'Italia

02 febbraio 2024 a

Matteo Berrettini ha un rapporto speciale con Jannik Sinner e lo ha dimostrato anche questa volta. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha commentato così il trionfo agli Australian Open: "È un momento bellissimo per il tennis italiano – ha detto Matteo alla Gazzetta dello Sport – Jannik agli Australian Open ha fatto un miracolo e userò tutta questa energia per il mio tennis. Le parole di Sinner mi hanno fatto molto piacere perché sono vere, mi è stato vicino dopo Malaga, siamo diversi ma simili. Rincorriamo tutti e due un sogno, ho sempre saputo che avrebbe fatto grandi cose".

"L'obiettivo principale è non avere più questi stop che mi stanno massacrando, non solamente il fisico ma soprattutto la mente. Ho buone sensazioni per il futuro. Questo è il momento in cui sento meno pressioni negli anni, sto pensando soltanto a divertirmi e non al risultato. Mi sento bene anche se non sono ancora al cento per cento, ma state tranquilli: ci vedremo in campo. Parlerò tra qualche giorno e comunicherò i miei programmi", ha aggiunto.

E anche Sinner ha avuto parole chiare per definire il suo rapporto con Berrettini. Davanti a Mattarella, Jannik quanto il romano sia stato fondamentale per la vittoria in Coppa Davis a Malaga, soprattutto dopo il terribile infortunio: "A Bologna quando abbiamo sofferto tanto purtroppo io non c'ero, ma c'è da dare tanto credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra". Una bellissima storia di sport e di amicizia.