Jannik Sinner, Anna Falchi si scusa: "Non sono nessuno per criticarlo"

03 febbraio 2024 a

a

a

La fretta, la fretta... Anna Falchi si è resa conto che le sue critiche a Jannik Sinner che aveva deciso di non accettare l’invito per il Festival di Sanremo erano assolutamente infondate, e così è corsa ai ripari. Con un video pubblicato sulle storie di Instagram la showgirl ha ammesso candidamente "quanto io sia ignorante in materia dei prossimi impegni di Sinner" spiegando che "avevo googolato così al volo 'prossimo impegno di Sinner' e mi era uscita la data dell’8 maggio. E così in modo sprovveduto l’ho detto e questo mi dispiace tantissimo".

"Operazione simpatia? Poco empatico, freddo": Anna Falchi stronca Jannik Sinner

La Falchi, qualche ora prima durante La vita in diretta, aveva commentato con sarcasmo la decisione del 22enne altoatesino: "I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna… Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente". Parole che hanno sollevato un polverone e che la showgirl ha dovuto in qualche modo spiegare: "Lungi da me criticare Sinner. Ho detto semplicemente che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato e ringraziato da tutto il popolo italiano nella vetrina che noi consideriamo la casa che più amiamo, cioè il Festival di Sanremo. Detto ciò, me ne dispiaccio molto". "Anche perché", ha aggiunto, "io non mi reputo veramente nessuno per criticare il grande campione e il talento che è naturalmente Jannik Sinner. E mi fa specie che la stampa l’abbia ripreso, perché veramente erano esternazioni estemporanee, fatte in una trasmissione anche così, velocemente. Forse con sbadataggine. Me ne scuso: viva Sinner e viva tutti i tifosi che, anche se mi hanno criticato, pazienza avevano ragione". Pace fatta.