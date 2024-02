Jannik Sinner, ride davanti a Mattarella? La foto: di chi è la colpa

03 febbraio 2024 a

Anche al Quirinale Jannik Sinner ha dimostrato di avere il sangue freddo di un grande campione. Non si spiega altrimenti il repentino cambio di atteggiamento - e di faccia - quando tutto sembrava andare verso un'epica figuraccia davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aspettava di sentirlo parlare durante l'incontro della squadra vincitrice della Coppa Davis. Dopo aver salutato Mattarella con le parole "Signor presidente…", Sinner ha infatti iniziato a ridere e ha dovuto piegare la testa in avanti per cercare di ritrovare la serietà. Come fa notare Marco Beltrami su Fanpage, il campione di tennis si era appena scambiato uno sguardo con il resto della squadra, Bolelli, Arnaldi e Sonego. E proprio quest'ultimo con il suo risolino ha contagiato l'amico campione e gli altri due.

Attimi di gelo al Quirinale, Jannik Sinner non si trattiene: la risata davanti a Mattarella | Video

Il presidente Mattarella ha notato tutto e si è mostrato divertito, ma Sinner ha capito che era il momento di darci un taglio. Con grande savoir faire il 22enne è tornato serio e ha terminato il discorso senza sbavature. Ma per farlo ha evitato accuratamente di incrociare lo sguardo dei suoi amici e compagni di nazionale. Saggio Sinner!