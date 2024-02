Rino Gattuso nel mirino dei criminali

04 febbraio 2024 a

Brutta storia in Casa Gattuso. Sono accusate di aver incendiato due auto di Ida, sorella del campione del mondo Rino (ora mister dell’Olympique Marsiglia), le due persone arrestate ieri per estorsione ieri dai Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, nel Cosentino. Aldo Abruzzese e Mustapha Hamil, cittadino di origini marocchine, sarebbero i responsabili dei danneggiamenti messi in atto nei confronti delle vetture della sorella dell’ex bandiera del Milan, tra aprile e dicembre del 2023, allo scopo di ottenere il pagamento di tremila euro per evitare problemi in relazione al finanziamento di 80 mila euro complessivi ottenuto dal padre, Franco, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L’indagine, delegata ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, ha consentito di delineare una sequenza di atti intimidatori, portati avanti nei mesi di aprile, ottobre e dicembre dell’anno scorso, con il danneggiamento, anche mediante incendio, di autovetture nella disponibilità della donna al fine di costringerla al pagamento di una cospicua somma di denaro, connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Parte della somma pretesa dagli arrestati sarebbe stata pagata. Le intimidazioni avrebbero indotto le vittime a corrispondere le somme pretese mediante un emissario. Il monitoraggio dei militari, agli inizi del 2024, ha portato al sequestro di una parte della somma corrisposta ai malviventi.