Lewis Hamilton, la telefonata sconvolge il fratello Nicolas: "Puoi parlare senza che nessuno ti senta?"

Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025 ha risvegliato la passione dei tifosi della Ferrari. Da giorni non si parla di altro e intanto è emerso un retroscena: un colloquio tra il fratello di Lewis, Nicolas, con l’inglese. Il primo ne ha parlato durante una diretta su Instagram in cui ha raccontato il momento in cui suo fratello gliel'ha confidato: "È stato sorprendente" ha spiegato Nicolas che non poteva crederci quando ha sentito Lewis rivelargli che dal 2025 avrebbe guidato la Ferrari: "Wow, oh mio Dio!”.

Lewis ha provato a telefonare suo fratello pochi giorni prima dell’annuncio, Nicolas ha raccontato di aver preso parte a un evento pubblico della Coca Cola. Proprio in quel momento il suo smartphone inizia a suonare: "Ehi fratello, ti richiamo appena posso". Ma non immaginava che il pilota Mercedes gli avrebbe confidato la notizia: "L'ho chiamato più tardi, la sera e lui non ha risposto e mi ha detto che era a letto, quindi ho pensato, ‘Ok, non preoccuparti’".

Nicolas Hamilton: “Mio fratello mi ha chiesto se fossi in un posto tranquillo, poi mi ha detto tutto”

Lewis però ha insistito per sfruttare qual momento: "Ci sei? Mi farebbe davvero piacere parlarti adesso". Nicolas ha spiegato che in quel momento si stava recando al lavoro ma era rimasto incuriosito dalla fretta che aveva Hamilton di parlargli: "Ok dammi cinque minuti".

La rivelazione che gli stava per fare era davvero importante: "Sei in un posto dove puoi parlare? Puoi parlare senza che nessuno ti senta?', e io ho risposto: ‘Sì'". A quel punto non c'erano più maschere: "Vado alla Ferrari nel 2025". Nicolas non può crederci: "‘Wow oh mio Dio, stai scherzando? Questo è pazzesco!". Il colpo del secolo così ha avuto esito positivo, dopo le trattative andate a vuoto nei precedenti anni: Lewis è della Ferrari.