Carlos Alcaraz chi? Ecco il fratello Jaime: perché Jannik Sinner trema

E se il vero fenomeno, in casa Alcaraz, non fosse Carlos bensì il suo fratellino, Jaime, di appena 12 anni? Evidentemente il tennis è uno dei cromosomi nel Dna della famiglia, perché se già Carlos è uno dei migliori tennisti al mondo, numero due del ranking ATP alle spalle del mostro sacro Djokovic e nel 2022 addirittura al primo posto con due titoli Slam già intascati, il fratellino Jaime potrebbe raccoglierne l’eredità. E, chissà, magari come le sorelle Williams, potrebbe ritrovarsi un giorno ad affrontare sul centrale di Wimbledon proprio il fratello.

Di coppie celebri ce ne sono state altre, oltre alle già citate Williams, tra i maschi anche i McEnroe, gli Zverev, i Berrettini, i mitici Bryan, leggende nel doppio. Le più vincenti, ovviamente, sono state Serena e Venus che, in vent’anni di carriera, hanno vinto 122 tornei in singolare e 4 in doppio misto.

Carlos Alcaraz ha già incamerato US Open e Wimbledon ed è già diventato il più giovane numero uno di sempre. Il fratellino Jaime si è fatto notare nei tornei giovanili, a novembre si è qualificato per la finale di un torneo alla Rafa Nadal Academy, poi persa nettamente contro Stefan Shangichev. È in un periodo di formazione, ma ha già mostrato doti importanti, come ad esempio il suo impressionante dritto, di una forza assolutamente non da dodicenne, ma da ragazzo più grande. Lo stesso Carlos, dopo aver vinto Wimbledon, disse: “Jaime ha un diritto migliore del mio”.

Parole affettuose da fratello, ma anche uno sbilanciarsi esplicito che non avrebbe avuto modo di verificarsi se le potenzialità di Jaime Alcaraz non fossero davvero concrete. Il fratello maggiore, intanto, deve recuperare terreno dopo aver fallito agli Australian Open, vinti dal nostro Jannik Sinner, il rivale più accreditato dei prossimi anni. Almeno fino a quando non entrerà in scena il piccolo Jaime.