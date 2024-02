Djokovic, la "sfida" a Sinner in casa sua: dove l'hanno beccato dopo Melbourne

Roberto Tortora 07 febbraio 2024 a

a

a

Chi vince festeggia, chi perde… impara. Così, l’autodidatta Novak Djokovic, dopo aver perso in semifinale agli Australian Open contro il nostro Jannik Sinner, ha deciso di provare un’altra superficie veloce come quella della Rod Laver Arena.

Stavolta, però, si tratta della neve e non una qualsiasi, bensì quella dell’Alpe di Siusi. Sì, Nole ha scelto l’Italia, ancora una volta. Il numero uno al mondo è stato visto nei giorni scorsi a Bolzano, dove si sta godendo una piccola vacanza in montagna a suon di piste da sci da percorrere a tutta velocità.

"Novak Djokovic era sano": la rivelazione di Ivanisevic, un giallo nel tennis

Djoker è stato immortalato da Gianni Strozza e pubblicato sul suo profilo Facebook dal titolo “Quelli dell’Alpe di Siusi”. Qui si vede un Djokovic sorridente e rilassato in scarponcini e tuta da neve. Ricorda molto… Sinner quando, dopo la vittoria in Coppa Davis, si era concesso a fine 2023 una sciata sulle nevi di casa, in Val Pusteria, non lontano da dov’è ora Novak. Sarà anche un gesto scaramantico?

Dopo quella parentesi bianca, Jannik ha fatto il salto di qualità, andando a trionfare a Melbourne. Succederà anche con il tennista serbo? Intanto, i followers sognano in grande e, dopo le sfide con la racchetta, sognano adesso una bella contesa con gli sci sulle piste da neve tra Djokovic e Sinner e chissà che anche questa volta sia l’altoatesino, più abituato alle montagne e, ricordiamolo, giovane promessa dello sci da bambino, a battere quello che, ad oggi, viene considerato il tennista più vincente di tutti i tempi.

"Jannik Sinner? Per me non ha alcun senso": la sentenza di Andy Roddick

Per fortuna, Djokovic può consolarsi con altro. In Inghilterra, durante un’intervista nel podcast ufficiale del Manchester City, l’attaccante Erling Haaland ha avuto grandi elogi per il tennista di Belgrado quando gli è stato chiesto chi sia il suo eroe di un altro sport: “Mi piace Djokovic. Penso che sia bravo, sia sé stesso e ciò che ha ottenuto è sorprendente, proviene dal nulla e dal suo Paese. Prendo Djokovic”.