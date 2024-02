Sanremo, "perché ti ringrazio": Amadeus-Brignone, bordata su Sinner?

07 febbraio 2024 a

Ha detto di “no” per i suoi impegni sportivi e per prepararsi al meglio all’Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio. Per questo Jannik Sinner è il grande assente del Festival di Sanremo, iniziato martedì sera e in programma fino a sabato.

Tra gli sportivi ospiti dell’evento c’è invece Federica Brignone, nonostante la piena stagione dello sci. Amadeus sul palco dell’Ariston l’ha voluta ringraziare così: "Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare". Un missile indiretto verso Sinner, che ha declinato l’invito per Sanremo, nonostante risieda a 20’ minuti d’auto (a Montecarlo), per concentrarsi proprio sugli impegni sportivi? Alcuni sui social hanno pensato così, altri hanno creduto fosse un semplice modo per ringraziare Brignone per la sua presenza.

Niente Sanremo alla fine per Sinner, che aveva detto ufficialmente “no” per concentrarsi sui prossimi appuntamenti, durante la conferenza stampa presso la nuova sede della Federtennis e padel di via della Camilluccia, la settimana scorsa appena atterrato da Melbourne: "Sanremo è un bellissimo evento ma non posso fermarmi — aveva detto il 22enne tennista altoatesino —. Lo seguitò e farò il tifo da casa. In quei giorni sarò impegnato nella preparazione per i prossimi obiettivi”.

Per questo è stata cancellata dal calendario anche la partecipazione ai tornei dell'Atp di Marsiglia: una decisione ponderata con lo staff in previsione di altre tappe del circuito più importanti. Dopo Rotterdam, sul cemento indoor, Jannik si concentrerà sugli appuntamenti dei due prestigiosi Master 1000 americani in programma a marzo, che si giocheranno a Indian Wells e a Miami.