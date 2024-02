Carlos Alcaraz, l'umiltà in allenamento: come lo sorprendono, il video fa il giro del mondo

16 febbraio 2024 a

Due Slam, il futuro del tennis in mano insieme a Jannik Sinner, l’umiltà che finora lo ha sempre contraddistinto. Carlos Alcaraz ancora una volta ha dimostrato di essere un ragazzo con i piedi ancorati per terra.

Mentre si prepara allo swing sul rosso sudamericano di febbraio – giocherà Buenos Aires e a Rio de Janeiro — Alcaraz è stato ripreso in un video sui social mentre a fine allenamento pulisce le righe del campo, sotto gli occhi indagatori del suo allenatore Juan Carlos Ferrero (ex numero 1 pure lui) che è una sorta di secondo padre per il tennista numero 2 Atp.

Alcaraz, futuro nelle sue mani. A ottobre il torneo in Arabia

Come il fratello più piccolo, Jaime, Alcaraz ha pulito le righe del campo, con impegno, portando a termine il suo compito. Mostrando tutta l’umiltà che un ragazzo di 20 anni può avere. Lo spagnolo ha già vinto gli US Open 2022 e l’ultima edizione Wimbledon, ma agli Australian Open è stato eliminato nei quarti di finale da Zverev in un incontro stranissimo, in una partita che aveva praticamente perso, poi ha ritirato su e ha perso quando sembrava padrone del campo.

A ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita, si esibirà nell’inedito torneo del '6 Kings Slam’ insieme a Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Holger Rune e l’amico Jannik Sinner. In attesa che venga specificato il format dell’evento, c'è da registrare l'ennesimo assalto ai campioni della racchetta da parte dell’Arabia, che ha puntato anche lo spagnolo per il torneo di fine anno.