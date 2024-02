Taremi fuori controllo, scontro con i tifosi: una follia in campo

09 febbraio 2024 a

L’Iran di Mehdi Taremi dice addio alla Coppa d’Asia dopo essere stata eliminata in semifinale dal Qatar. In una partita bruciante dove la squadra avversaria ha rimontato per due volte l’Iran e l’attaccante, estate scorsa a un passo dal Milan e prossimo anno pronto a vestire la maglia dell’Inter, andato su tutte le furie. La partita è stata infuocata fino alla fine, con un cartellino rosso sventolato in faccia a un giocatore dell'Iran praticamente a tempo scaduto. Taremi è andato sotto la curva dei tifosi del Qatar facendo loro il gesto di tacere, una mossa che non è piaciuta per niente al pubblico, per poi prendersela con i tifosi seduti in tribuna.

Taremi, ma che fai? Tenta di menare qualche tifoso del Qatar

Ma non finisce qui dato che Taremi si è avvicinato al settore, cercando addirittura di avere uno scontro fisico con qualcuno di loro. Alla fine per fortuna i giocatori in campo sono riusciti a trattenerlo e a fargli cambiare idea, evitando che la situazione degenerasse in una vera e propria rissa. La situazione è rientrata nel giro di qualche minuto, ma dagli spalti non sono mancati i lanci di alcuni bottigliette che avrebbero potuto ferire qualcuno.

Sono però serviti diversi giocatori e componenti delle panchine per calmare Taremi e convincerlo a rientrare negli spogliatoi, abbandonando tutti i suoi intenti bellicosi. Alla fine il Qatar è riuscito ad avere la meglio: ora la finale con la Giordania.