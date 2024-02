Roma-Inter, impensabile a Sanremo: Tananai ferma tutto, ecco perché

11 febbraio 2024 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri, sabato 10 febbraio. Riavvolgere il nastro fino alla serata finale del 74esimo Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango con La noia. O meglio, riavvolgere il nastro fino al pomeriggio, quando l'atto finale della kermesse dei record ancora non era iniziato.

Ecco, ci troviamo al Suzuki Stage di Sanremo, uno dei palchi-satellite che hanno animato questa edizione 2024. E su quel palco c'è Tananai, artista milanese che nella serata di sabato è tornato alla kermesse in veste di ospite. Lo scorso anno, nell'edizione 2023, Tananai fu grande protagonista: si classificò quinto con Tango ma, soprattutto, il suo personaggio fece breccia e conquistò il pubblico.

Dunque eccoci al Suzuki Stage. Le 20 sono passate da pochi secondi e Roma-Inter si era appena conclusa con la vittoria per 4-1 dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, tre punti che sono un importantissimo colpo-scudetto. Il punto è che Tananai è tifosissimo dell'Inter e così, in barba al soundcheck, si rivolte al pubblico e chiede: "Che sta facendo l'Inter? 3-2 o 3-3? Quanto?". Poi scopre che il match è terminato, vittoria dei nerazzurri addirittura per 4-2. Tananai può tirare un sospiro di sollievo. Avanti con la musica.