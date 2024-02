Sanremo 2024, classifica falsata? La lente dell'Agcom sulla Rai

11 febbraio 2024 a

Che Sanremo sarebbe senza polemiche, accuse e complottismi? Non fa eccezione l'edizione della kermesse numero 74, quella che si è chiusa sabato sera con la vittoria di Angelina Mango, con La noia, e con il clamoroso successo di Amadeus e Fiorello, che segnano l'ennesimo record in termini di share.

Il punto è che ora la classifica finale della kermesse finisce sotto la lente dell'Agcom, e la Rai dovrà fornire tutti i dati circa i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto e quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio. Almeno questo è quanto afferma il Codacons, sempre pronto a battagliare, che annuncia oggi una istanza all'Autorità per le comunicazioni, alla Rai e al Mimit.

"Non entriamo nel merito della classifica finale del festival e delle posizioni occupate dai primi 5 artisti in gara, ma a seguito delle numerosissime proteste giunte dai telespettatori chiediamo chiarezza su quanto avvenuto ieri nel corso della kermesse canora - spiega il Codacons -. Si sarebbero infatti verificati problemi tecnici e disservizi durante le fasi finali del Festival, con migliaia di utenti che, pur provando ad inviare telefonicamente la propria preferenza, non avrebbero ricevuto conferma circa la raccolta del voto da parte del sistema".

E ancora, l'associazione a tutela dei consumatori aggiunge: "A fronte della enorme spesa sostenuta dai cittadini per televotare da casa il proprio artista preferito, è necessario garantire massima chiarezza e trasparenza, nell'interesse di tutte le parti coinvolte, a partire da artisti e Rai". E per questo motivo il Codacons di voler presentare "oggi stesso una istanza d'accesso alla Rai volta ad ottenere tutti i dati sui voti di Sanremo 2024: quelli espressi dai singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio; i voti validi raccolti attraverso il televoto; quelli invalidati e la relativa motivazione, e i dati circa eventuali voti espressi dal pubblico da casa e non raccolti dal sistema a causa di disservizi tecnici". L'associazione chiede inoltre ad Agcom e Mimit di "intervenire per garantire piena trasparenza in favore degli utenti e verificare la correttezza di tutte le operazioni di voto durante la finale", concludono.