Inter, "ci ha telefonato Simone Inzaghi". Bastoni lo inguaia: altra squalifica?

Un grosso guaio per l'Inter? Mister Simone Inzaghi rischia di pagare carissima la "svista" del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Il giocatore della Nazionale, a segno nel 4-2 all'Olimpico contro la Roma che ha garantito il +7 sulla Juventus seconda in classifica, a fine partita incalzato dai giornalisti ha spiegato cosa ha fatto scattare la reazione negli spogliatoi al termine del primo tempo concluso con i giallorossi in vantaggio 2-1.

"Ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in vivavoce. Ha detto che dovevamo essere noi, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo e nel secondo tempo l'abbiamo fatto vedere". Il guaio è che Inzaghi era in tribuna all'Olimpico perché squalificato e da regolamento non avrebbe potuto entrare in contatto con la squadra in alcun modo.

Se quanto detto da Bastoni verrà riconosciuto vero, l'allenatore piacentino rischia un'altra giornata di squalifica e una multa per chi nel suo staff lo ha messo in contatto con lo spogliatoio.

"I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare - recita infatti il comma 9 dell'articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva -; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi". Per Inzaghi risulterà decisivo il referto degli ispettori della Procura federale.