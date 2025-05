Inter-Barcellona, "tifa Real, c'è il video": bufera sull'arbitro Marciniak

Polemiche e non, la scelta non verrà cambiata e non avvantaggia l’Inter sicuramente considerando i precedenti. Il polacco non è di buon auspicio per i nerazzurri, dato che c'era lui in finale a Istanbul nel 2023, quando l'Inter fu battuta dal Manchester City con il gol di Pedri. Ha anche arbitrato l'ultima trasferta della scorsa edizione della Champions League dei nerazzurri, quando la squadra di Simone Inzaghi perse ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid. Con Marciniak, l'Inter ha vinto solo due volte in nove precedenti, l'ultima delle quali in Europa League, nel 2020, culminata con la vittoria sullo Shakthar Donetsk dell’Inter di Conte. Il ruolino parla poi di tre pari e quattro sconfitte.

MUST WATCH: Two years ago Szymon Marciniak (referee for UCL Semi Finals) was filmed with bag branded by a Real Madrid logo.



Bookmark this video if something goes haywire by his decision then we know the reason.

pic.twitter.com/o7FO4DvTUC — Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ (@BarcaVerse_) May 4, 2025