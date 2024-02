Milan, 1-0 al Napoli: basta un lampo di Theo Hernandez

11 febbraio 2024 a

Basta un lampo di Theo Hernandez a regalare la vittoria al Milan: l'1-0 al Napoli a San Siro mantiene i rossoneri al terzo posto a quota 52 punti, a -8 dall'Inter capolista (che deve recuperare la partita contro l'Atalanta) e a -1 dalla Juventus seconda (impegnata lunedì sera in casa contro l'Udinese). Ma soprattutto, restano i 10 punti di vantaggio proprio sull'Atalanta, quarta, con il Bologna quinto a quota 39 (e una partita in meno). Per il Napoli di Mazzari, fermo a 35 punti, sono sempre 7 in punti di distacco dal quarto posto occupato dalla Dea.

Al Meazza non è una grande partita. Pochissimi lampi nel primo tempo. Quello decisivo arriva al 25', quando Leao al solito in versione assistman vede lo spezio per l'imbucata di Hernandez, che a gran velocità batte Gollini di sinistro sul primo palo. Gli azzurri, sempre senza Osimhen, si affidano a Simeone (una ottima occasione sprecata) e a Kvratskhelia, vivace ma poco pericoloso.

Nella ripresa entra Politano e il Napoli conquista terreno e possesso. Sulla sinistra Mazzocchi spinge parecchio e crea più di un grattacapo a Florenzi (entrato al posto di Calabria infortunato). Il Milan via via perde il controllo della gara e dimostra un po' di stanchezza. Leao, in contropiede, spreca una grande occasione: non sembra proprio il suo anno. Dall'altra parte Simic, entrato al posto di Kjaer, sfiora un clamoroso autogol nel finale deviando sul proprio palo in spaccata a Maignan battuto. L'esultanza dei rossoneri a partita finita dà la misura della sofferenza degli uomini di Pioli.