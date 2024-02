Sinner torna e vince a Rotterdam: il punto da fantascienza contro Van de Zandschulp

14 febbraio 2024 a

Riparte da come aveva lasciato, Jannik Sinner: vincendo e dando spettacolo. Dopo aver trionfato agli Australian Open, il 22enne di San Candido supera agilmente anche il primo turno del Torneo Atp 500 di Rotterdam, in Olanda, approdando così agli ottavi dove affronterà la vecchia volpe francese Gael Monfils, 37 anni, ex numero 6 al mondo, 12 tornei vinti in carriera e oggi 70esimo nel ranking.

Niente da fare per il beniamino di casa Botic Van de Zandschulp, numero 66 al mondo, sconfitto in due set con il punteggio di 6-3 6-3. Sinner prosegue la sua scia di vittorie (ultima sconfitta a dicembre, nella finale delle Atp Finals di Torino contro Nole Djokovic). Per la cronaca, il povero Van de Zandschulp aveva perso con Sinner anche a Melbourne con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Tutto sommato, visto il cammino dell'altoatesino, già quella era stata una sconfitta più che onorevole.

A Rotterdam, l'olandese gioca bene, al massimo delle sue potenzialità. In un paio di circostanze è anche sfortunato, "inchiodato" dall'occhio di falco su due colpi al limite. Il problema è che semplicemente, per quasi tutti i tennisti del circuito Atp dalla posizione numero 10 in giù, in condizioni "normali" contro Jannik non c'è gara.

E' illuminante, a questo proposito, la battuta di un telespettatore che su X, l'ex Twitter, condivide anche il video di uno scambio "fantascientifico". Il padrone di casa le prova tutte, davvero, ma alla fine è costretto all'errore e per alcuni secondi fissa, sconsolato, l'avversario. "E i lob no, e lo smash no, e il contropiede no... ma io che devo fare per fare punto?". E i telecronisti, davanti a un controlob rovesciato di Sinner, trasecolano in diretta: "Incredibile". Già.