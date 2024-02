Atp Rotterdam, Sinner vola in finale: è numero 3 al mondo

17 febbraio 2024 a

Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Rotterdam e sale così sul terzo gradino della classifica mondiale, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino ha superato in semifinale nel torneo in corso in Olanda il padrone di casa Tallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) in un'ora e 19 minuti di gioco. L'azzurro, fresco vincitore dell'Australian Open, incontrerà domani nella sfida per il titolo l'australiano Alex De Minaur. L'accesso alla finale garantisce a Sinner l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se domani dovesse battere De Minaur, ma comunque lo sarà in quella del 26 febbraio.

Il tennista altoatesino, quindi, diventerà numero 3 della classifica Atp, per la prima volta in carriera, raggiungendo questo obiettivo a 22 anni e 6 mesi e collocandosi come 23esimo più giovane. I più giovani top 3 della storia sono Andre Agassi (18 anni, 6 mesi e 8 giorni), Bjorn Borg e Boris Becker (entrambi a 18 anni, 6 mesi e 17 giorni), Rafael Nadal (19 anni) e Carlos Alcaraz (19 anni e 4 mesi). Si tratta, inoltre, del primo italiano ad essere salito così in alto nella classifica Atp: dopo aver eguagliato Adriano Panatta, l'azzurro lo ha superato.

Sinner è il 61esimo giocatore, nonché primo italiano, a raggiungere le prime tre posizioni Atp nella storia del ranking computerizzato. Mentre se si considera anche l'epoca ante-computer, quindi prima dell'Atp, è invece il secondo italiano di sempre a raggiungere questo traguardo dopo Nicola Pietrangeli, numero 3 del mondo a fine 1959 e a fine 1960.