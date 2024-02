Sinner inarrestabile trionfa anche agli Atp 500 di Rotterdam: De Minaur ko

18 febbraio 2024 a

a

a

Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur e ha vinto l'Atp 500 di Rotterdam. Il nuovo numero 3 al mondo ha fatto sua la finale in due set (7-5 6-4). Il match è durato poco più di due ore. Primo set molto combattuto con Sinner che dopo aver brekkato De Minaur sul 3-2 ha subito il contro break dell'australiano sul 5-5. Nel secondo set Sinner prima ha salvato due palle break sul 2-2, poi ha brekkato l'australiano per il 4-3 e ha poi chiuso 6-4. Per Sinner è il secondo successo del 2024 dopo l'Australian Open.

"Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili, cercheremo di sempre di migliorare questa è la cosa più importante", ha subito commentato il campione di tennis.

Poi il commento sul suo avversario, Alex de Minaur: "Ancora una volta Alex affrontarti è molto difficile è bello se giochiamo insieme il doppio invece che giocare contro. Sei una delle persone più gentili del circuito, è bello stare con te. Ti auguro il meglio della stagione". Infine il nuovo numero 3 nel mondo ha speso un pensiero per il pubblico: "Il pubblico è stato meraviglioso, siete un pubblico corretto. Appuntamento all'anno prossimo".