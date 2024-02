Jannik Sinner travolge l'Auditel

Klaus Davi 20 febbraio 2024 a

Fine settimana travolgente per lo sport italiano, dallo sci al nuoto fino al tennis. Domenica pomeriggio la finale del torneo di Rotterdam tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, in onda su Sky Sport Uno dalle 15:30 alle 18:10, ha tenuto la media di 661mila spettatori col 5.6% di share, con picchi superiori al 7% e di quasi 800mila teste sul finire del match e per la premiazione dell’asso altoatesino. OmnicomMediaGroup parla di un ascolto estremamente significativo dato che a quell’ora, oltre alla Serie A su Dazn e i Mondiali di nuoto su Rai 2, andavano in onda portaerei come Domenica in, Amici, Verissimo e In Mezz’ora. Facile immaginare che se la finale fosse stata trasmessa su Rai 1 o Canale 5 lo share sarebbe quantomeno quadruplicato. Un coronamento dello sport che, tra sci, nuoto e tennis, nel weekend ha coinvolto oltre 5 milioni di italiani. Con un forte consumo degli eventi anche sui device: solo per Sinner si stimano almeno 85mila utenti su tablet o smartphone. Insomma, non siamo ai livelli di Sanremo ma le modalità di ascolto e la trasversalità del dato di Sky Sport è molto simile coi giovanissimi 15/24 anni vicini al 10% di share, i laureati all'8% e le grandi città sopra 250mila unità al 7%.