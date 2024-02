Matteo Berrettini conferma: "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme"

20 febbraio 2024 a

"Io e Melissa Satta non stiamo più insieme": Matteo Berrettini conferma le voci che si rincorrono da giorni sulla fine della relazione con la showgirl. "Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima - ha detto il tennista in conferenza stampa -. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme". Berrettini ha poi ringraziato il pubblico per il rispetto riservatogli in quest'ultimo periodo. E ha annunciato: "Il rientro in campo sarà a breve, sto bene, mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata".

"Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere - ha confessato il tennista -. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato, mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell'aria".

Parlando dei suoi appuntamenti futuri, invece, Berrettini ha spiegato: "Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa". E ancora: "Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male, il sogno rimane quello di vincere un grande torneo". Infine ha messo le mani avanti per quest'anno: "Il 2024 non sarà l'anno in cui rincorrerò un torneo del grande slam, cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più". Sul collega Jannik Sinner invece: "Lui è uno dei favoriti ovviamente, se non lo è lui...".