Rafa Nadal? Quanto costa giocare un'ora a tennis con lui: schiaffo alla miseria

21 febbraio 2024 a

a

a

Forse non tutti lo sanno, ma è possibile ricevere una lezione privata di tennis niente meno che da Rafa Nadal, leggenda in carne ed ossa della disciplina. Il tutto sarà possibile il prossimo 3 marzo, quando si celebrerà il "Netflix Slam", evento ovviamente trasmesso dalla piattaforma streaming e chi si terrà a Las Vegas, all'MGM Resorts alla Michelob ULTRA Arena, che si trova al Mandalay Bay Resort and Casino. E tra i pacchetti, ecco quelli che prevedono lezioni private con Nadal (erano prevista anche con Carlos Alcaraz, ma l'infortunio subito nelle ultime ore con tutta probabilità pone lo spagnolo fuori da giochi).

Eccoci dunque al "listino prezzi", semplicemente esorbitante: il costo di una lezione di tennis privata con Nadal (così come con Alcaraz) è di ben 150mila dollari, al cambio attuale 140mila euro. Nonostante i prezzi iperuranici, i pacchetti in questione sono andati esauriti sul sito ufficiale del resort, così come sono stati venduti tutti i pacchetti che offrivano una sessione di gruppo con entrambi gli spagnoli, il tutto alla "modica cifra" di 50mila dollari.

E ancora, come riporta FanPage, si possono prendere lezioni private della durata di un'ora con Frances Tiafoe e Taylor Fritz al costo di 25mila dollari. Scende il prezzo se si vuole giocare con John Isner e Sam Querrey: necessari 2mila dollari a persona. Cifre, ovviamente, insostenibili per la stragrande maggioranza delle persone. La circostanza infatti è finita nel mirino sui social, dove è stata commentata con toni ampiamente negativi dalla maggior parte degli utenti.

Dramma Alcaraz: costretto al ritiro, il momento dell'infortunio a Rio. Sinner vola secondo? | Video

Cifre molto alte e insostenibili per la maggioranza delle persone. Una situazione che ha fatto discutere e non poco sui social generando non pochi commenti negativi. In tanti si sono chiesti come sia possibile che l'Accademia di Nadal risulti essere indebitata. Il popolare commentatore Craig Shapiro infatti ha parlato della necessità del campione spagnolo di accordarsi con la Federazione Saudita di tennis per un ruolo da ambasciatore, proprio per sopperire agli "enormi debiti" della sua Academy. Stando però alle cifre richieste per una lezione privata con lui è difficile pensare ad una mancanza di liquidità.