Ciro Immobile sculaccia sua moglie, le femministe insorgono: è polemica

Ciro Immobile scatena i social. Una gag con la moglie diventa un caso. Il giocatore della Lazio e attaccante della Nazionale ha dato una sculacciata alla sua dolce metà. Un video che può apparire innocuo ma che invece ha immediatamente scatenato polemiche feroci. La moglie Jessica Malena è apparsa divertita dalla gag e così ha commentato la clip con una frase ironica: "Quante come me?".

Ma qualcuno ha criticato il video definendolo sessista e umiliante per la femminilità e per le donne. E tra i commenti apparsi sotto la clip qualcuno ha cercato di mettere in guardia proprio Ciro Immobile: "Aspettiamo le femministe arrabbiate", si legge.

Ciro Immobile ne fa 200 in Serie A, la Lazio dilaga a Cagliari: riprende la corsa per l'Europa

E ancora: "I moralisti stanno arrivando, ora diranno che il messaggio è sbagliato". Ma c'è anche chi ha apprezzato il simpatico siparietto. Il compagno di squadra di Immobile Mattia Zaccagni, che ha scritto: "Sto male". Altri hanno commentato scrivendo "eroe", "genio" o scherzando sul "tocco di mano e calcio di rigore". Insomma, come sempre i video sui social dei giocatori famosi fanno discutere. Le tifoserie si dividono anche davanti a una clip goliardica che con qualche commento in poco tempo si è trasformata in un caso. Chissà come reagirà Immobile alle critiche. Ma molto probabilmente lascerà correre.