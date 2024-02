Coco Gauff, crisi di nervi col giudice di sedia: "Un mio diritto! Non gioco più!"

23 febbraio 2024 a

a

a

Numero 3 del ranking Wta, Coco Gauff è andata su tutte le furie nel torneo di Dubai contro il giudice di sedia Pierre Bacchi, nel match vinto contro Karolína Pliskova per 2-6 6-4 6-3. La discussione tra la statunitense e il giudice è durata oltre quattro minuti, con Gauff che inizialmente non voleva tornare a giocare.

Questo dopo quando una prima di servizio era stata chiamata fuori dal giudice di sedia, quando però la pallina aveva colpito la rete dopo la risposta di Pliskova. Gauff aveva deciso di chiedere la revisione dell'azione e infatti il “falco" aveva mostrato che la pallina era buona. A quel punto Coco si aspettava di avere il punto, e invece l'arbitro le aveva detto di ripetere la battuta. Una situazione che è sembrata un'ingiustizia alla giocatrice americana, visto che la palla era entrata e la chiamata non aveva disturbato tecnicamente Pliskova, che aveva sbagliato la risposta.

Sinner, il colpo finale che abbatte Djokovic: la reazione del serbo dice tutto | Video

Gauff si offende, si siede e poi torna a giocare arrabbiata

Gauff è così esplosa e ha chiesto al giudice Bacchi di rivedere la sua decisione, trovando però il “no” di quest’ultimo. "L'hai chiamata fuori dopo che lei ha colpito — ha urlato la numero tre mondo —. Non puoi interrompermi ogni due secondi, lasciami parlare". Quando poi l'ufficiale è rimasto in silenzio la tennista ha chiesto il supervisor: "Non puoi negarmelo, voglio chiedere a lei del regolamento".

Di fronte alla fermezza del giudice di sedia, Coco ha ribadito: "Questo è un mio diritto, non tornerò a giocare finché non chiamerai il supervisor". Un tira e molla andando avanti per diversi minuti, sotto gli occhi di una Pliskova quasi scocciata. Alla fine Gauff si è arresa ed è tornato a giocare, dichiarando nel post partita: “Ho usato quello scontro come un carburante. Voglio vedere il video, ma sono convinto che la chiamata sia arrivata dopo la risposta. Ma va bene. È un punto e capita nel tennis. Tutti possono sbagliare, controllerò per vedere cosa è successo".