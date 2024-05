Non riescono a elaborare il lutto

18 maggio 2024 a

La sinistra non ha ancora elaborato il lutto, la sconfitta alle elezioni politiche è diventata una psicopatologia dell’opposizione, l’idea di andare avanti senza mangiare la torta per altri tre anni è un incubo. Che fare? La via maestra è negare che la vittoria di Meloni esista e se il misfatto c’è, allora è il frutto di un sistema perverso. Nell’attesa del miracolo, bisogna dire che in Italia vige la dittatura della destra brutta, sporca e fascista. Grande caso clinico, la nevrosi politica. Mentre i gazzettieri suonano la fisarmonica dell’attentato alla Costituzione, si tenta il colpaccio di annullare le elezioni, il sogno dei sogni. (...)



