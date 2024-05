Milan, Stefano Pioli: "Ultimi giorni al Milan?", la sua risposta

18 maggio 2024 a

Le scenate di Massimiliano Allegri tengono banco da giorni, ma Stefano Pioli se ne tiene ben lontano e pensa a se stesso. Proprio come il collega juventino, l’allenatore del Milan è arrivato alla conclusione del suo ciclo. Il secondo posto e la qualificazione alla Supercoppa non bastano perla conferma, se l’è giocata tra i sei derby persi e soprattutto l’eliminazione dall’Europa League per mano di una Roma inferiore al Milan, almeno a livello di rosa. Pioli vuole comunque chiudere bene nelle ultime due partite di campionato, contro Torino (ore 20.45, diretta Dazn e Sky Sport) e Salernitana. «Miei ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci, a fine stagione incontrerò il club e faremo le nostre valutazioni. Non vale il ragionamento “tanto vale tenere Pioli”, vale solo se si pensa che “Pioli può fare ancora un buon lavoro”», ha dichiarato il tecnico emiliano.