Ferrari, "assalto al cerchio magico di Horner": chi vogliono strappare alla Red Bull

In Red Bull ci sono diversi problemi da risolvere dopo lo scandalo Sexgate — i problemi tra Christian Horner, Jos Verstappen e la dipendente al centro dello scandalo licenziata — e in Ferrari fiutano l’occasione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, da Maranello si stanno intensificando i contatti con alcuni componenti dell’ufficio tecnico del team campione del mondo. Più nel dettaglio, si tratterebbe di un “assalto al cerchio magico” costituito dai tecnici che lavorano a stretto contatto con il direttore tecnico Pierre Wachè, il braccio destro di Adrian Newey. In pratica ricoprirebbero ruoli di secondo livello, esecutivo, ma non per questo meno importanti. Sembra si tratti di almeno tre figure, che occupano nella catena di comando tecnica la cruciale posizione di ingegnerizzazione e definizione di dettaglio degli sviluppi previsti sulla monoposto.

Se così fosse sarebbe un grande colpo di scena, la Ferrari avrebbe accesso a informazioni privilegiate sulla Red Bull in ottica 2025, anno nel quale tutti i team concentreranno la maggior parte delle risorse tecniche sul progetto della monoposto 2026 e Red Bull non fa certo eccezione in tal senso. Potrebbe dunque essere un’ulteriore arma per ridurre drasticamente il gap che separa gli inseguitori, tra cui Ferrari in prima battuta.

Il piano di rafforzamento tecnico previsto da Frédéric Vasseur intanto prosegue e vedrà l'arrivo di Loic Serra, proveniente dalla Mercedes, il cui arrivo a Maranello dovrebbe concretizzarsi prima dell’estate. Il target temporale della fase di rafforzamento dei ranghi tecnici della Scuderia è quello di completare le operazioni di integrazione delle nuove risorse, a vario livello, in tempo utile per iniziare la definizione del progetto 2026, anno del cambio dei regolamenti al motore, con i ruoli chiave ben definiti e ricoperti dai rispettivi responsabili.