Indian Wells, Arnaldi "stile Sinner": ko con Alcaraz ma lo manda ai matti, colpo assurdo

Dopo il successo di Jannik Sinner, che a Indian Wells ha battuto agevolmente l'australiano Thanasi Kokkinakis 6-3, 6-0, due azzurri sono stati eliminati dal torneo californiano, primo 1000 della stagione.

Matteo Arnaldi ha ceduto in tre set, 6-7 (5), 6-0, 6-1 al numero due del mondo Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli si è arreso in due set, 6-4, 6-4, a un altro spagnolo, Roberto Carballas Baena. Arnaldi, numero 40 del mondo, ha giocato un grande primo set e per oltre un'ora ha tenuto testa al due volte campione Slam. Poi è salito in cattedra il numero 2 del mondo che nel secondo set ha commesso appena due errori e ha infilato 10 game di fila fino al 6-0, 4-0.

"Alzare il mio livello negli scambi, anche lunghi, è stata la chiave della vittoria", ha spiegato al termine della partita lo spagnolo che affronterà al terzo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 31 del mondo, impostosi sul francese Constant Lestienne, numero 100.

Cobolli deve ancora rinviare la sua prima vittoria in un Masters 1000: il 21enne fiorentino ha ceduto 6-4, 6-4 a Carballes Baena, il numero 64 del mondo che ora trova Daniil Medvedev. Tra le donne continua il grande momento di Jasmine Paolini che ha liquidato la 36enne tedesca Tatkana Maria 6-3, 6-3 e raggiunge per la terza volta il terzo turno a Indian Wells.

La 28enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 14 Wta, agli ottavi troverà la russa Anna Kalinskaya e può sperare dopo il forfait di Elena Rybakina, numero 4 del mondo e campionessa in carica. Eliminata l'altra azzurra Elisabetta Cocciaretto, numero 60 del Wta: la 23enne di Fermo ha ceduto 6-3, 6-2 alla statunitense Peyton Stearns. Battuta anche Camila Giorgi, scesa al numero 106 del ranking, sconfitta 6-3, 7-5 dalla ceca Linda Noskova.