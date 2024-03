Federica Brignone, rimonta leggendaria: vince il gigante di Are

09 marzo 2024 a

Un'altra impresa di Federica Brignone: la campionessa italiana ha vinto anche lo slalom gigante di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Con un'incredibile rimonta nella seconda manche, la fuoriclasse azzurra ha chiuso con il miglior tempo totale di 2'11"02. Si tratta della sua 26esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Secondo posto per la svedese Sara Hector, leader della prima manche con oltre 1" su Brignone, arrivata staccata di 0.33 centesimi. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami a +0.40. Quarto posto invece per un'altra azzurra, Marta Bassino, lontana però 1.47 dalla Brignone.

Gut-Behrami conquista comunque ulteriori punti utili per consolidare la vetta nella classifica generale (dove sale a 1654 contro i 1368 di Brignone), ma non può ancora festeggiare il successo nella classifica di gigante, perché l'azzurra riduce il distacco a 95 punti (745 contro 650) a una gara dalla conclusione. Un’altra prova enorme per la Brignone, su una pista che l’aveva già vista salire sul podio in tre occasioni, ma mai vincere. La campionessa valdostana si porta a casa l’undicesimo podio di una straordinaria stagione e aggiorna il totale a quota 67, avvicinandosi ulteriormente a Gustavo Thoeni, che arrivò a 69.

In casa Italia si festeggia anche il quarto posto di Marta Bassino, al miglior piazzamento stagionale nella specialità. A punti sono finite anche Roberta Melesi (23sima), Asja Zenere (25sima) ed Elisa Platino (29sima), piazzamenti purtroppo inutili ai fini della qualificazione per le finali di Saalbach. Domenica 10 marzo il programma vedrà disputarsi le gare dello slalom.