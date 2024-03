Jannik Sinner, il colpo magistrale con sui liquida Shelton: si vola ai quarti

13 marzo 2024 a

Altro match, altra vittoria schiacciante. Jannik Sinner va ai quarti di finale nel torneo degli Atp di Indian Wells. Il tennista italiano ha battuto l’americano Ben Shelton in due set con il punteggio di 7-6 e 6-1. Non è stata una vittoria semplice per l’atleta altoatesino, che ha chiuso il primo set in modo movimentato, ottenendo il primo set point sul 5-4 al servizio, parato da Shelton su un tiro fortunato con la striscia di rete.

Pur non riuscendo a convertire tre break point nella partita successiva, offrendo quindi un punto su un doppio fallo nel tie-break, Sinner non è crollato e non ha perso la calma. Più solido, ha concluso il set con un colpo a rete, stringendo con gioia la racchetta. Il ventiduenne italiano, numero 3 del mondo, ha giocato una partita non brillante ma concreta, sufficiente a contrastare il numero 16 al mondo.

"Oggi è stata una nuova sfida contro un avversario mancino, con un servizio eccellente. Sono sempre emozionato da questo tipo di sfide, come quella del mio avversario del prossimo turno di cui so poco", ha detto Sinner, che giovedì affronterà ai quarti il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-4). E dunque, dopo la vittoria di Luca Nardi contro Novak Djokovic, numero uno al mondo, Sinner fa sognare ancora l'Italia che non vuole svegliarsi più...