Jannik Sinner, lo sfogo della fidanzata Maria: "La bellezza? C'è molto di più in me"

"Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell'aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso": a parlare è la fidanzata di Jannik Sinner, Maria Braccini, che ha risposto così su Instagram a chi le chiedeva se fosse importante ricevere complimenti per la sua bellezza o per essere la compagna del campione di tennis. La 23enne ha poi aggiunto: "Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c'è molto di più in me oltre all'aspetto fisico".

Sotto a un altro post, invece, a chi le chiedeva perché non rispondesse alle provocazioni sul fatto che Sinner non le permetterebbe di pubblicare foto insieme, la Braccini ha risposto: "Preferisco restare fuori dai battibecchi". La giovane vive con Jannik a Monaco ed è stata con lui a Miami per il Master, il torneo in cui l’altoatesino ha trionfato battendo Dimitrov in due set e diventando il nuovo numero 2 del mondo. Nell'ultimo periodo sembra essere particolarmente attiva sui social, come dimostrano le foto del suo viaggio nella città della Florida. La Braccini non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con Sinner. Ecco perché i suoi ultimi commenti sui social hanno sorpreso un po' tutti.