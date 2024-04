Charles Leclerc, nervi a fior di pelle: "Grazie, ma vaff***", la rabbia nel team-radio

07 aprile 2024 a

Nervi tesissimi per Charles Leclerc, che ha chiuso in quarta posizione il Gp di Suzuka. Una grande gara per il ferrarista, partito dall'ottavo posto dopo una pessima qualifica. Una grande gara che gli è anche valsa il titolo di pilota del giorno, ma chiusa dietro all'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, che lo ha superato nel finale e che ora, con una gara in meno a causa dello stop per appendicite, si trova davanti al monegasco in classifica.

Leclerc in ogni caso ha messo a segno una notevole rimonta grazie a una particolare strategia a una sola sosta, ma non ha potuto ribattere a Sainz nelle fasi finali della gara, dopo che il muretto Ferrari aveva dato gara libera tra i due compagni di squadra.

Come detto, Leclerc è stato eletto "Driver of the day", scelto dal voto degli appassionati di Formula 1 in tutto il mondo. Un risultato che, però, il monegasco non ha apprezzato più di tanto. Infatti, a fine gara, quando gli è stato comunicato il fatto che era stato eletto pilota del giorno, ha risposto in radio: "Grazie, ma vaff***, sono arrivato quarto. Pensavo che avremmo potuto fare qualcosa di meglio ad un certo punto, ma è la vita", ha concluso stizzito. Sempre in team-radio, a quel punto, ecco la replica di Xavi Marcos, il suo ingegnere di pista: "Sì.. ma è stata comunque un'ottima rimonta". Ma a Charles Leclerc, per ovvie ragioni, non basta.