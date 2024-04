Jannik Sinner si nasconde: "Spero di giocare più di un match"

07 aprile 2024 a

"L’obiettivo è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi per le Olimpiadi. I Giochi sono nella mia top list. Si giocano ogni quattro anni, ho saltato i precedenti e adesso voglio presentarmi al meglio a Parigi", ha detto Jannik Sinner da Montecarlo. "Arrivo da un inizio anno straordinario, ho vinto tanto e sono andato oltre le attese. Ma adesso si riparte. Per me Montecarlo è una specie di allenamento agonistico. Spero solo che duri più di una partita".

"Stiamo lavorando quasi più in palestra che in campo. C’è tanto da fare a livello fisico, ma in passato siamo andati cauti, soprattutto coi pesi, perché si tratta di qualcosa che può incidere negativamente sul proprio fisico, sulla lunga distanza. Adesso abbiamo impostato un lavoro che mi potrà permettere di crescere ancora", ha proseguito il numero 2 del mondo. "La cosa principale per quanto mi riguarda è vivere felice e in salute. Voglio continuare ad avere una vita normale al di fuori del tennis".

Le Olimpiadi "si giocano ogni quattro anni, ho saltato quelle precedenti e adesso voglio presentarmi al meglio ai Giochi", ha aggiunto il tennista. "Quando non sono in giro per tornei vivo qui a Montecarlo, dove trovo la mia privacy e tanti giocatori con cui allenarmi. Il torneo qui al Country Club è fantastico, ci sono un sacco di italiani e un anno fa è andata bene (semifinale persa con Rune, ndr), anche se poi il resto della stagione su terra non è andato esattamente come volevo", ha spiegato poi l’azzurro.

Sinner debutterà a Montecarlo martedì 9 aprile direttamente ai sedicesimi di finale.