Andrea Dovizioso, incidente in moto: trasporto in elisoccorso e codice rosso

È grave ma non sarebbe in pericolo di vita Andrea Dovizioso. L'ex campione del mondo della classe 125, 38 anni, è rimasto ferito questa mattina 9 aprile, intorno alle ore 11, cadendo dalla sua moto da cross lungo una pista in località Il Tasso nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Dovizioso, che si è ritirato dalle competizioni ufficiali, si stava allenando con la sua moto. Nella caduta avrebbe riportando un importante trauma cranico. Il campione non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.

"Il nostro elisoccorso Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all’ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita", scrive sui social il presidente della Regiaone Toscana Eugenio Giani subito dopo aver appreso la notizia dell'incidente dell'ex campione: "Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!".