Inter, Calhanoglu fa impazzire i tifosi del Milan: la foto virale dopo il fischio finale

La vittoria dell'Inter nel derby ha regalato ai tifosi nerazzurri la seconda stella dello scudetto. Una seconda stella che entra nella storia del club e che di fatto permette ai nerazzurri di superare il Milan nella classifica dei club più titolati per numero di campionati in Italia. Adesso a guidare la classifica c'è la Juve con tre stelle, poi l'Inter con due stelle e il Milan che resta a una stella con 19 scudetti. Ma questo trofeo che verrà alzato dai nerazzurri a San Siro è la rivincita di Simone Inzaghi che in passato era stato messo in discussione dai tifosi e che ora si gode il suo primo scudetto da allenatore.

Ma c'è anche la rivincita di Hakan Calhanoglu che si mette alle spalle definitivamente il passato da rossonero e si gode la vittoria con la maglia nerazzurra. Il centrocampista e fantasista dell'Inter era stato messo in discussione dai tifosi rossoneri quando cominciavano a girare le prime indiscrezioni su un suo passaggio all'Inter. Dopo la firma del contratto coi nerazzurri è stato odio a prima vista. Infatti Calhanoglu è stato preso di mira dai tifosi rossoneri che non gli hanno perdonato l'approdo alla pinetina.

E ora, dopo la vittoria dello scudetto, Calha ha deciso di vendicarsi postando su Instagram una foto con il trofeo in mano in piazza Duomo a Milano. Calhanoglu ha le cuffie per non sentire gli insulti dei tifosi rossoneri che alle sue spalle gli urlano "traditore, pagliaccio". Un post, quello del centrocampista nerazzurro che farà certamente discutere.