Panatta, mezzo insulto a Sinner: "Non voglio sembrare irriverente, ma.."

Al di là degli aneddoti di una vita privata che lo ha visto sposarsi a 70 anni suonati dopo una bella manciata di flirt da copertina con donne bellissime e famose come l'attrice Mita Medici e la rockstar italiana per antonomasia, Loredana Bertè , è quando Panatta parla di tennis giocato a far accendere i riflettori.

Si parte dal suo giudizio sui dominatori degli ultimi 20 anni: Federer, Nadal e Djokovic. "Federer è il tennis. Gli ho visto fare cose che so che non si possono fare; ma lui le faceva. Oggi chi le fa? Qualche volta Alcaraz". Come classe pura, lo spagnolo viene prima di Jannik: "Ha punte più alte. Sinner è più costante. Un caterpillar: quasi imbattibile. Ha un gioco anche non voglio sembrare irriverente schematico, molto elementare, basato su fondamentali ottimi, meglio il rovescio del dritto. Si muove benissimo per la sua statura. È molto basico. L'altro può fare cose che non ti aspetti. Tipo il super tie break di Parigi: dopo 5 ore e mezza, una cosa da fenomeno. Ora cominciano a conoscersi meglio. Diventeranno i nuovi Federer e Nadal: giocheranno tante finali, una volta vincerà l'uno, una volta l'altro. Finora ha vinto di più Alcaraz".