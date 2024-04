L'Inter vince lo scudetto, il Milan rovina la festa: musica a palla a San Siro

23 aprile 2024 a

a

a

L’Inter è «Campione d’Italia» per la 20ª volta nella sua storia, conquistando il titolo nel derby in casa del Milan. Come primo caso assoluto, una delle due squadre della stessa città ha potuto così festeggiare lo Scudetto in un derby contro i rivali, chiudendo ogni discorso con ben cinque giornate di anticipo.

La festa nerazzurra è così potuta scattare in Piazza Duomo e in altre città d’Italia al fischio finale, in quella che è una stagione segnata dal dominio in campionato dei nerazzurri sulle rivali. In campo, dopo il triplice fischio, dalle casse di San Siro si è provato a “rovinare” i primi festeggiamenti della squadra di Simone Inzaghi. Quando in particolare giocatori e società si sono recati sotto alla curva nerazzurra per scatenarsi, ma hanno dovuto fare i conti con una situazione ambientale particolare visto che nello stadio è stata diffusa una musica techno a volume decisamente alto.

La clamorosa gaffe dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter: cosa appare sul Televideo | Guarda

In campo i nerazzurri hanno fatto finta di niente continuando ad esultare come se nulla fosse. Tutti consapevoli che dal Milan non si sarebbe fatto celebrare in maniera tranquilla lo Scudetto, complice anche una delusione alle stelle. Incuranti della pioggia, poi, tutti si sono spostati in Piazza Duomo per festeggiare, dove i giocatori si sono radunati alla Terrazza 21 per festeggiare.

"Bisogna trovare un accordo": finisce il derby e Lautaro fa tremare i tifosi

Il giro col bus scoperto, in programma martedì 23 aprile, è invece stato rimandato al weekend dato il meteo poco clemente di questi giorni. Dopo che si giocherà dunque Inter-Torino domenica alle 12.30, dunque, i giocatori saliranno sul bus e gireranno per le vie di Milano. Per la festa ufficiale e la premiazione, invece, bisognerà aspettare a maggio inoltrato, in occasione del match interno contro la Lazio. Una sfida che non conterà nulla per l'Inter in termini di punti, ma che avrà un significato speciale, per chiudere in bellezza prima di ricevere la coppa (e la seconda stella sul petto).