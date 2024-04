Barcellona, Xavi fa dietrofront: un terremoto sulle panchine europee

25 aprile 2024 a

Quella 2024 sarebbe dovuta essere un'estate caratterizzata da un importante valzer di panchine in tutta Europa. Le grandi squadre destinate a cambiare allenatore sembravano molte, con i tecnici pronti a darsi il cambio nei club più prestigiosi d'Europa. Eppure, questo meccanismo potrebbe incepparsi. La prima big ad annunciare il cambio di guida tecnica per la prossima stagione è stata il Liverpool, con l'addio di Jurgen Klopp a fine anno. Sembrava proprio la panchina dei Reds quella che avrebbe innescato l'effetto domino. Il prescelto della squadra inglese era Xabi Alonso, fresco vincitore della Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Lo spagnolo però, che inizialmente sembrava orientato a trasferisrsi in Inghliterra, ha deciso di rimanere.

Ora un altro allenatore ha deciso di bloccare il giro di panchine. Xavi ha infatti annunciato che rimarrà al Barcellona. Il tecnico blaugrana era dato come sicuro partente dopo una stagione deludente ma, a sorpresa, ha annunciato di aver trovato l'accordo con il club. Un dietrofront clamoroso dato che lo scorso 27 gennaio era stato proprio Xavi a comunicare a stampa e tifosi il suo addio a fine stagione. Decisivo l'incontro con il presidente Laporta, dopo l'accordo preliminare con il direttore sportivo Deco.

L'allenatore catalano esce quindi dall'elenco dei tecnici disponibili. Il suo nome era stato accostato a molti club, anche a Milan e Juventus. Le panchine in movimento diventano sempre meno e anche i tecnici cominciano a scarseggiare. E chi è ancora senza un ingaggio - vedi Antonio Conte - comincia a guardarsi intorno.