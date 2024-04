Paolo Bertolucci e Lopetegui al Milan: "Che mondo meraviglioso"

27 aprile 2024 a

Dopo il #Pioliout che imperversa da anni tra i tifosi del Milan (con la sola eccezione di quelle poche settimane della volata-scudetto 2022), siamo già al #Nopetegui. Radiomercato riferisce come il favorito per la panchina rossonera sia l'allenatore spagnolo Julen Lopetegui, che ha fatto cose buone in Nazionale (tra Under 21 e maggiore) ma che dal 2018 ne ha azzeccate davvero pochine.

Esonerato a ottobre dal Real Madrid (la firma con le Merengues aveva talmente fatto infuriare la Federcalcio spagnola da cacciarlo clamorosamente alla vigilia dei Mondiali in Russia), tre quarti posti a Siviglia seguiti da un altro siluramento a ottobre, e infine l'ultima esperienza a Wolverhampton, conclusa con un 13esimo posto in Premier League nel 2023. L'entusiasmo ai minimi termini della tifoseria rossonera dopo questo aprile choc (fuori dall'Europa League, umiliazione-scudetto con l'Inter nel sesto derby di fila perso) è così sfociata nella valanga di tweet con l'hashtag di protesta, appunto, #Nopetegui.

Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro, vincitore da giocatore e poi capitano di Coppa Davis, tra i commentatori più amati e rispettati della racchetta ma soprattutto vecchio cuore milanista, interviene nel dibattito social con un commento sconcertato: "Siamo già al toto allenatore per il dopo Lopetegui! Che mondo meraviglioso". E giù faccine che piangono (dal ridere, ma forse anche no).

La raffica di repliche dei suoi follower è straordinaria. "Paolo decisamente improponibile un nome del genere. Che vergogna". "È un fallito. Una chiavica". "Io voglio Bertolucci allenatore", "Meraviglioso come i tifosi di Pioli", "Lopetegui NON deve essere un opzione, ci vuole un allenatore che si possa permettere di perdere anche 5 partite di fila", "Non ci sono ragionamenti da fare ARIAAA", "Ciao Paolo adesso che è esploso il tennis in Italia sembra quasi che le tue considerazioni sul Milan passino quasi inosservate, invece io ho sempre seguito con molto interesse quest’altro tuo aspetto su twitter. Più che post allenatori comincerei a parlare di post proprietà", "E' l'iper-consumismo del tifo, come quando durante il calciomercato si parla di milioni di euro come se fossero i soldi del Monopoli", "Paolo,il giorno che imparerai a discernere tra pareri ed opinioni di addetti ai lavori ed altri di troll, provocatori e quant'altro, avrai fatto un passo in avanti nel mondo calcistico", "E' la follia. Cacciano uno dei pochi che capisce di calcio per inserire il tuttologo con proprietà che spera di fare le nozze con i fichi secchi e che pensa che potenziali investitori siano tutti degli stolti...", "Premettendo che ogni società ha le sua ragioni per scegliere... ma se dopo una stagione in cui si è sopportato a malavoglia Pioli e gliene sono state dette di ogni, ultima la dura presa di posizione della curva, non sarebbe meglio evitare di partire così? È solo pericoloso", "Paolo, il Giampaolo spagnolo non si può sentire. Bisogna anche capire la frustrazione dei rossoneri. Qui viene giù tutto. Occhio".