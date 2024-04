Max Verstappen, offerta folle che stravolge la Formula 1: chi lo vuole a tutti i costi

28 aprile 2024 a

L’indiscrezione che arriva da F1-Insider ha del clamoroso: la Mercedes sarebbe disposta a fare un’offerta insensata da 150 milioni per strappare Max Verstappen alla Red Bull. La follia vera è che si tratta di 150 milioni... all’anno. Come farebbe la Mercedes a mettere così tanti soldi sul piatto? I primi 50 milioni proverrebbero dai soldi risparmiati per l’addio di Lewis Hamilton, mentre gli altri 100 sarebbe l’utile fatto registrare nel 2023. Neanche un’offerta del genere basterebbe però a convincere Verstappen, se non fosse affiancata da un progetto tecnico solido: Max gareggia per vincere, non per fare presenza.