Milan, la bordata di Sportiello: "Inter? Tutto sto casino non ci sarebbe stato"

Juve-Milan, un pareggio che non fa male a nessuno ma che è del tutto inutile se si guarda la classifica. E tra i protagonisti del match c'è Marco Sportiello, in porta all'improvviso dopo l'infortunio di Maignan in allenamento pre-gara. "Sapere all’ultimo di giocare è difficile. Il mio lavoro è questo, mi è capitato spesso, sono preparato a questo. Sono contento della prestazione, giocavamo contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo scudetto, avevamo parecchie assenze ma abbiamo avuto mentalità. Abbiamo difeso bene nonostante le assenze, siamo contenti. Era importante non perderla, siamo stati maturi", ha affermato l'estremo difensore ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Milan.

Migliore in campo di giornata, il portiere, che ha sostituito Maignan infortunatosi nel riscaldamento, ha commentato: "Non ho fatto grandi interventi ma la parata sulla punizione su Vlahovic poteva ingannare, quella è la posizione di un destro, ho fatto un mezzo passo e cosi avevo l’opportunità di coprire la mia parte. Ho anticipato un pochino. Una parata che ho visto partire quindi non complicatissima".

Juventus-Milan, pareggio che non fa male a nessuno: il Milan blinda la Champions

Poi però si lascia andare a un commento che di fatto ha spiazzato i tifosi: "Sta finendo una stagione insoddisfacente? Secondo me è tutto perché l'Inter ha vinto lo scudetto se ci fossero stati Napoli o Juve tutto questo casino non ci sarebbe stato. È la verità questa. Stiamo facendo un ottimo campionato, stessa linea dell'anno del titolo. Ma c'è delusione più per l'Europa League e la Coppa Italia. Ma in campionato abbiamo fatto cose ottime e abbiamo avuto tanti infortuni, soprattutto da ottobre a dicembre, che ci hanno massacrato, ma ne siamo usciti e abbiamo perso a Monza e al derby l'altra sera. La delusione dell'Europa League è stata grande ma si va avanti nel calcio e abbiamo l'obiettivo di blindare il secondo posto". Chissà cosa penseranno i tifosi rossoneri ( e quelli nerazzurri...).