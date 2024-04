Inter, Sanchez "scaccia" Thuram: il gesto che nessuno aveva notato

29 aprile 2024 a

Il 2-0 contro il Torino è stato solo il preludio alla grande festa per il 20° Scudetto in piazza Duomo. L’Inter di Simone Inzaghi si è presa con un merito il titolo contro ogni possibilità rivale, chiudendo i conti per la prima volta nella storia in un derby contro gli storici avversari del Milan.



Domenica il giro col bus scoperto, ma qualche ora prima, in campo nel turno dell’ora di pranzo, la squadra si è fatta trascinare da un ambiente particolare, con i giocatori in panchina che si sono divertiti a regalare spettacolo. Tra i più attivi Alexis Sanchez, specie in uno show tutto suo nei confronti di Simone Inzaghi e poi del compagno Marcus Thuram.

"Dale Campeon", recitava la coreografia nerazzurra della Curva Nord, poco prima del calcio d'inizio della gara chiusa con la doppietta di Calhanoglu. Una scritta in spagnolo per omaggiare i tanti sudamericani presenti in rosa, tra cui il capitano Lautaro Martinez, ma anche Alexis Sanchez, il “Maravilla” che si è giocato al meglio il ruolo stagionale di subentrante. E che si è fatto trascinare dal clima di festa e goliardia anche durante la partita. Poco dopo il raddoppio di Calha, infatti, i compagni in campo hanno festeggiato la doppietta del turco, mentre Sanchez durante il riscaldamento ha richiamato in modo plateale l'attenzione del proprio tecnico, invitando Simone Inzaghi all'immediato cambio. Che il tecnico ha accolto subito, mandando in campo il Maravilla tre minuti più tardi. Così in modo ironico ha invitato Thuram a lasciargli spazio, una minima che si concluderà con il classico "doppio cinque" tra i due. Insomma, è una stagione stupenda.