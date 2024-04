Genoa-Cagliari, il grifone non lascia scampo a Ranieri: secco 3-0

29 aprile 2024 a

Il Genoa torna alla vittoria e lo fa a spese del Cagliari. La formazione di Gilardino cala il tris (3-0) a Marassi nel posticipo della 34/a giornata di Serie A e festeggia nel migliore dei modi la salvezza aritmetica, ottenuta ieri. Gara che si mette in discesa per il Grifone già nel primo tempo. A sbloccare il risultato è il colpo di testa vincente di Thorsby (17'). Frendrup firma il raddoppio su invito di Vasquez (27'). Nella ripresa arriva il terzo gol dei padroni di casa, siglato da Gudmundsson che di sinistro insacca dopo l'assist di Frendrup. In classifica Genoa che sale a 42 punti, sardi fermi a 32, a +3 sulla zona retrocessione

Claudio Ranieri, incassata la sconfitta, ha dichiarato: "Hanno meritato la vittoria, giocando bene, cosa che a noi non è riuscita. Peccato, ma quando giochi con avversari più bravi bisogna solo complimentarsi. La nostra forza doveva essere l'aggressività e la compattezza, ma Gilardino con Thorsby ha aggiunto una torre di difesa per le nostre palle inattive ma anche un saltatore in zona gol. Avevamo diverse assenze, per cui abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Quota salvezza? Credo che bisognerà avere 36 o 37 punti, ma non si può mai sapere. Ci sono diversi scontri diretti come il prossimo che ci riguarderà contro il Lecce, ma dobbiamo continuare passo dopo passo cercando di fare più punti possibili".

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha invece voluto fare i complimenti alla sua squadra: "Questa sera abbiamo visto il miglior Genoa della stagione. Avevo chiesto intraprendenza, coraggio e personalità, ma con 39 punti non era scontato tenere la stessa mentalità. Questo è un gruppo straordinario, una squadra vera, con tutti gli interpreti che hanno mantenuto la testa alta durante tutta la gara. Difficilmente pensavo ad una stagione del genere, viste le tante situazioni da dover mettere a posto ad inizio anno. Ma partita dopo partita e con qualche sconfitta abbiamo fatto qualcosa di straordinario, con merito al lavoro dei ragazzi".