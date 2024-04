Dumfries, Hernandez "al guinzaglio"? Fabrizio Biasin: meglio evitare, il mondo ci ha condannato a quest'ipocrisia

Fabrizio Biasin 30 aprile 2024 a

C’è un valido motivo che impedisce di derubricare la minchatella griffata Denzel Dumfries a semplice bravata: il fatto che siamo qui a scriverne. In era (sigh) politicamente corretta, qualunque cosa diventa pretesto per romperci i maroni a vicenda e figuriamoci lo striscione con l’Hernandez inversione canina.

Questo spazio avrebbe meritato miglior sorte, magari anche solo la foto dei 300mila tifosi nerazzurri sparsi per Milano e, invece, siam qui a discutere del (qausi) nulla. Denzel Dumfries e tutti quelli che prima di lui si son messi a sbeffeggiare il perdente di turno, non hanno ancora compreso in quale stramaledetta era ci tocca campare, quella in cui una presa per il culo diventa “caso” e oscura tutto il resto.

L’altro motivo per cui l’olandesone meglio avrebbe fatto a rifiutare lo stendardo è di natura prettamente pragmatica: oggi le cose vanno bene a te, domani non si sa. E allora lascia perdere, altrimenti preparati a un qualche genere di futura vendetta. DD alla fine ha capito l’antifona e si è scusato, bene così. Lo so, si rischia di passare per patetici bacchettoni, ma è il mondo che ci ha condannato a questa sciocca ipocrisia, prendetevela con lui.