Inter, Cuadrado umilia la Juve: i tifosi chiedono e lui esegue, esplode il caso

29 aprile 2024 a

a

a

Non una grandissima presenza alla sua prima stagione in nerazzurro. Juan Cuadrado ha collezionato massimo sette presenze, realizzando due gol, ma lo si è visto comunque scatenato alla festa per il 20° Scudetto dell’Inter in piazza Duomo, dove tutta la squadra si è ritrovata a salutare i tifosi al termine del giro in pullman. All’improvviso, è partito un coro contro la Juventus e il grande ex ha messo da parte il suo passato partecipando attivamente. "Chi non salta bianconero è”, si è sentito. Cuadrado dalla terrazza di piazza Duomo ha saltato contro il suo passato. Una situazione legata proprio alla presentazione del colombiano che dal 2015 al 2023 ha militato nella Juventus, diventandone anche una colonna.

Il gesto, naturalmente, non è stato gradito dai tifosi bianconeri, già non felice del suo passaggio a Milano la scorsa estate, voluto da Beppe Marotta. Ma Cuadrado non ci ha pensato e ha saltato come se nulla fosse.

Calhanoglu ancora a segno su rigore. Ma la reazione di Thuram spiazza tutti: ecco cosa ha fatto

Quando poi gli è stato passato il microfono, ecco che il calciatore sudamericano ha riassunto un po' questa sua prima stagione alla Juventus non troppo fortunata. Il laterale infatti è stato costretto a un lungo periodo di stop per un grave infortunio. "Sono stato molto contento, dal primo momento che sono venuto qua — è il suo commento — Ho voluto dare il mio contributo, ma non ho potuto. Sono molto contento, e ho imparato una canzone". E qui ecco che Cuadrado ha vestito i panni del capopopolo, guidando il coro dei tifosi dell'Inter. Una serata di festa anche per lui che ora vede solo nerazzurro a quanto pare.